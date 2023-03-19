IndieWire: в Каннах покажут первые эпизоды «Идола»

Премьера сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп состоится на Каннском кинофестивале. Источники рассказали IndieWire, что два или три эпизода покажут вне конкурса.
При этом составители программы все еще спорят о количестве премьерных серий. Издание пишет, что третий эпизод заканчивается важным сюжетным поворотом (клиффхэнгером).
Представители HBO премьеру «Идола» в Каннах не подтвердили. Ранее Variety сообщал, что Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) надеялся представить шоу в Каннах, но его не показали организаторам фестиваля.
«Идол» попал под внимание после отчета Rolling Stone с подробным описанием возникших проблем на съемочной площадке, в результате которых в режиссерское кресло сел автор «Эйфории» Сэм Левинсон, а Эми Сеймец ушла. Есть версия, что Тесфайе жаловался на обилие «женской точки зрения» в повествовании.
Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Там состоятся премьеры «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и короткометражного фильма Педро Альмодовара «Странный образ жизни».