IndieWire: в Каннах покажут первые эпизоды «Идола»

«Идол» попал под внимание после отчета Rolling Stone с подробным описанием возникших проблем на съемочной площадке, в результате которых в режиссерское кресло сел автор «Эйфории» Сэм Левинсон, а Эми Сеймец ушла. Есть версия, что Тесфайе жаловался на обилие «женской точки зрения» в повествовании.