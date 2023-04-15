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Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные госреестра лекарственных средств (ГРЛС).

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д» вводится внутримышечно дважды. Интервал между дозами должен составлять 21 день.

В инструкции к препарату среди противопоказаний указывается гиперчувствительность к какому‑либо компоненту, возраст до 6 лет, а также тяжелые аллергические реакции.

При острых заболеваниях и обострении хронических болезней вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. В случае нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после того, как температура придет в норму.

В январе в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специалисты приступили к работе над вакциной от коронавируса, которая должна будет защищать от новых штаммов, в том числе «Кракена».

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Минздрав РФ
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