Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида для детей

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные госреестра лекарственных средств (ГРЛС).
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д» вводится внутримышечно дважды. Интервал между дозами должен составлять 21 день.
В инструкции к препарату среди противопоказаний указывается гиперчувствительность к какому‑либо компоненту, возраст до 6 лет, а также тяжелые аллергические реакции.
При острых заболеваниях и обострении хронических болезней вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления. В случае нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ прививку можно делать после того, как температура придет в норму.
В январе в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специалисты приступили к работе над вакциной от коронавируса, которая должна будет защищать от новых штаммов, в том числе «Кракена».