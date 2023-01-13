В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специалисты приступили к работе над вакциной от коронавируса, которая должна будет защищать от новых штаммов, в том числе «Кракена». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.