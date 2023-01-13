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В России разработают вакцину против «Кракена» — нового штамма коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:54

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи специалисты приступили к работе над вакциной от коронавируса, которая должна будет защищать от новых штаммов, в том числе «Кракена». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 („Кракен“). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро», — сказал он.

12 января в Пензенской области зарегистрировали первый случай заболевания субвариантом «Омикрон»-штамма коронавируса XBB.1.5 под названием «Кракен». Он отличается большой заразностью, но заболевание обычно протекает в легкой форме.

Первой заразившейся стала 32-летняя жительница Пензы. Болезнь протекала у нее в легкой форме, симптомы держались в течение пяти дней. Сейчас женщина уже здорова.

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