Латвия внесла Инстасамку в черный список и запретила ей въезд

Въезд на неопределенный срок на территорию Латвии Дарье Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) запретили на основании части 2 статьи 61 местного закона об иммиграции. По данным Delfi, власти республики пошли на это, потому что исполнительница якобы перечисляла средства для поддержки российских военных.