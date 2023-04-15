Латвия внесла Инстасамку в черный список и запретила ей въезд

Власти Латвии внесли рэпершу Инстасамку в список нежелательных лиц и запретили ей въезд в страну, сообщил в своем твиттере министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
Въезд на неопределенный срок на территорию Латвии Дарье Зотеевой (настоящее имя Инстасамки) запретили на основании части 2 статьи 61 местного закона об иммиграции. По данным Delfi, власти республики пошли на это, потому что исполнительница якобы перечисляла средства для поддержки российских военных.
22 апреля Инстасамка должна была выступить в Риге. При этом изначально концерт планировалось провести еще 14 января, но позже его перенесли на 17 февраля, отметил Delfi.
В феврале Инстасамка объявила о переносе всех концертов, запланированных в разных российских городах на 2024 год, и назвала это вынужденным решением. Отмены концертов исполнительницы добивалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.