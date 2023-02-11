Инстасамке пришлось перенести тур по России в 2024 году

Дарья Зотеева и Олег Еропкин (настоящие имена артистов) призвали не возвращать деньги за билеты, а оставить их у себя: «Давайте поддержим артистов и организаторов, <…> дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу». Согласно афише, концерты были запланированы в 23 городах, в том числе в Москве и Петербурге, Казани и Уфе, Перми и Тюмени, Краснодаре и Волгограде.