Инстасамке пришлось перенести тур по России в 2024 году

10 февраля Инстасамка и Moneyken в своих соцсетях объявили о переносе всех концертов, запланированных в разных городах России на 2024 год. По их словам, это вынужденное решение.
Дарья Зотеева и Олег Еропкин (настоящие имена артистов) призвали не возвращать деньги за билеты, а оставить их у себя: «Давайте поддержим артистов и организаторов, <…> дождемся и устроим все вместе незабываемое шоу». Согласно афише, концерты были запланированы в 23 городах, в том числе в Москве и Петербурге, Казани и Уфе, Перми и Тюмени, Краснодаре и Волгограде.
Ранее, 3 февраля, директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале благодарила «настоящих мужчин и патриотов России» (губернаторов и мэров регионов), а также родительские общественные организации, за отмену концертов Инстасамки в марте и апреле. Она сослалась на подписанный Владимиром Путиным указ «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
10 января глава Мизулина заявила, что Инстасамка «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков, а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям». Зотеева в ответ на это изменила программу, убрав оттуда мат.