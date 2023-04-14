Warner Bros. снимет спин-офф «Теории большого взрыва»

Warner Bros. Television и студия Chuck Lorre Prods. — авторы «Теории большого взрыва» — снимут новый комедийный сериал по мотивам культового ситкома. Об этом пишет Deadline.
Подробностей о проекте пока нет. Как отмечает Deadline, это будет спин-офф, но о каком именно персонаже или персонажах, неясно.
О планах выпустить ленту представители Warner Bros. сообщили на презентации Max — объединенной стриминговой платформы HBO Max и Discovery+. Новый сериал выйдет на этом сервисе.
Телеканал CBS закрыл «Теорию большого взрыва» в августе 2018 года. В мае 2019-го завершились съемки финального, 12-го сезона.
Сериал рассказывает о компании гениальных друзей-ученых, которым их познания в науке не очень-то помогают общаться с людьми, особенно с женщинами. На протяжении всего шоу они читают комиксы, учатся решать бытовые проблемы и постоянно попадают в неловкие ситуации.
Телешоу было номинировано на «Эмми» 52 раза и стало лауреатом премии 10 раз. Также сериал получил семь номинаций на «Золотой глобус».