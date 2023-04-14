Warner Bros. снимет спин-офф «Теории большого взрыва»

Сериал рассказывает о компании гениальных друзей-ученых, которым их познания в науке не очень-то помогают общаться с людьми, особенно с женщинами. На протяжении всего шоу они читают комиксы, учатся решать бытовые проблемы и постоянно попадают в неловкие ситуации.