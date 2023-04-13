Стриминг HBO Max переименовывается в Max

Президент отдела глобального потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт сказала, что бренд HBO был создан более 50 лет назад и его основные пользователи — взрослые люди. Warner Bros. Discovery в свою очередь ориентируется на детскую аудиторию. А после слияния стриминговая платформа должна привлекать и тех, и других.