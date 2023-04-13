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Стриминг HBO Max переименовывается в Max

Виктория Шанина
Сегодня в 11:15

Стриминговый сервис HBO Max избавится от приставки HBO. С 23 мая он будет называться просто Max, пишет Variety.

Как отмечает издание, после ребрендинга на сервис можно будет оформить три варианта подписки. Первые два будут стоить как раньше — 9.99 долларов и 15.99 долларов в месяц. В рамках третьего плана появится возможность смотреть контент Max в разрешении 4K, а стоить подписка будет 19.99 долларов в месяц.

Платформу HBO Max создал американский телеканал HBO. Значит ли это, что стриминг теперь будет существовать отдельно, неизвестно.

Президент отдела глобального потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт сказала, что бренд HBO был создан более 50 лет назад и его основные пользователи — взрослые люди. Warner Bros. Discovery в свою очередь ориентируется на детскую аудиторию. А после слияния стриминговая платформа должна привлекать и тех, и других.

В августе 2022 года стало известно, что стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ (принадлежит Warner Bros. Discovery) объединят в единую платформу. Она должна запуститься летом 2023 года.

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