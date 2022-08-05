Стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ объединят в единую платформу, которая запустится летом 2023 года в США. В других странах мира она станет доступна позднее, сообщил The Verge.

По словам гендиректора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, у HBO Max «были проблемы с представлением и пользователями». Слияние, как надеется специалист, поможет улучшить предложение для клиентов.

Discovery+ станет технологической основой будущего сервиса. На площадке объединят контент двух стримингов. «Мы думаем, что продукт будет превосходным», — сказал Заслав. Название для платформы пока не придумано.

«В конце концов, объединение всего контента было единственным способом, который мы видели, чтобы сделать этот бизнес жизнеспособным», — добавил президент отдела глобального потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт.

Объединение сервисов, по его мнению, поможет каждому пользователю найти что‑то интересное для себя. В компании рассматривают возможность сделать часть платформы бесплатной, финансируемой за счет рекламы.

В планах Warner Bros. Discovery — обеспечить зрителей контентом, отличным от того, что показывают другие стриминговые платформы. К 2025 году компания надеется достигнуть показателя в 130 млн подписчиков по всему миру.