Реклама
Новости

Илон Маск признался, зачем купил Twitter на самом деле

Илья Голубев
Сегодня в 18:15

Мультимиллиардер Илон Маск, основатель и владелец SpaceX и Tesla, признался, что купил соцсеть Twitter в октябре прошлого года за 44 млрд долларов из‑за риска, что его обяжет совершить сделку суд.

Серийный предприниматель рассказал об этом репортеру Джеймсу Клейтону в интервью, проведенном в сервисе Twitter Spaces, пишет TechCrunch. Также Маск заявил, что покупка оказалась для него «болезненной».

Дело в том, что Илон Маск пообещал купить компанию за 44 млрд долларов по 54,2 доллара за акцию, после чего заявил, что у соцсети слишком много ненастоящих пользователей, ботов, и отказался от сделки.

Осенью прошлого года руководство Twitter подало на него иск в суд, так как между компанией и Маском уже было подписано соответствующее соглашение.

Аргумент с ботами оказался не таким уж серьезным для отказа от сделки, и Маск предпочел совершить покупку добровольно, не дожидаясь, пока его обяжут это сделать.

В конце марта Илон Маск вдруг оценил Twitter в 20 млрд долларов. Эксперты считают, что таким образом он старается удержать сотрудников компании от увольнения, так как они владеют ее акциями и опционами, стоимость которых после его заявления упала.

Это неоднозначное решение Маска лишь одно в череде других неоднозначных решений, принятых им на посту владельца Twitter. Он уволил тысячи сотрудников, в том числе ключевых для инфраструктуры платформы, ввел платные галочки верификации, которые уничтожили сам принцип этой галочки. Поможет ли такая модель руководства Twitter его развитию, мы рассуждали здесь.

расскажите друзьям
теги
SpaceX
люди
Илон Маск
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»