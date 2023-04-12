Илон Маск признался, зачем купил Twitter на самом деле

Это неоднозначное решение Маска лишь одно в череде других неоднозначных решений, принятых им на посту владельца Twitter. Он уволил тысячи сотрудников, в том числе ключевых для инфраструктуры платформы, ввел платные галочки верификации, которые уничтожили сам принцип этой галочки. Поможет ли такая модель руководства Twitter его развитию, мы рассуждали здесь.