Илон Маск признался, зачем купил Twitter на самом деле

Серийный предприниматель рассказал об этом репортеру Джеймсу Клейтону в интервью, проведенном в сервисе Twitter Spaces, пишет TechCrunch. Также Маск заявил, что покупка оказалась для него «болезненной».
Дело в том, что Илон Маск пообещал купить компанию за 44 млрд долларов по 54,2 доллара за акцию, после чего заявил, что у соцсети слишком много ненастоящих пользователей, ботов, и отказался от сделки.
Осенью прошлого года руководство Twitter подало на него иск в суд, так как между компанией и Маском уже было подписано соответствующее соглашение.
Аргумент с ботами оказался не таким уж серьезным для отказа от сделки, и Маск предпочел совершить покупку добровольно, не дожидаясь, пока его обяжут это сделать.
В конце марта Илон Маск вдруг оценил Twitter в 20 млрд долларов. Эксперты считают, что таким образом он старается удержать сотрудников компании от увольнения, так как они владеют ее акциями и опционами, стоимость которых после его заявления упала.
Это неоднозначное решение Маска лишь одно в череде других неоднозначных решений, принятых им на посту владельца Twitter. Он уволил тысячи сотрудников, в том числе ключевых для инфраструктуры платформы, ввел платные галочки верификации, которые уничтожили сам принцип этой галочки. Поможет ли такая модель руководства Twitter его развитию, мы рассуждали здесь.