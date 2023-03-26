Илон Маск оценил Twitter вдвое меньше, чем на момент покупки соцсети

Таким образом Маск признал, что стоимость соцсети сильно упала после того, как он ее купил. Сам он приобрел компанию за 44 млрд долларов — более чем в два раза дороже.
Как отмечает издание, такой ход поможет задержать сотрудников в компании. В будущем, если капитализация Twitter вырастет, компания сможет выкупить акции по более высокой цене, чем распределяет сейчас.
The Wall Street Journal поясняет, что в рамках такой программы вознаграждений сотрудники впервые смогут продать свои акции обратно компании только через шесть месяцев. Следующий подходящий момент для выкупа будет примерно через год от текущего. Всего программа рассчитана на четыре года.
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