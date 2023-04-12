Госдума проследит за посещаемостью кинотеатров, но помогать им пока не будет

«За ситуацией надо следить, безусловно. Это нехороший сигнал, нехорошая статистика. Но тем не менее она слишком краткосрочная для того, чтобы предпринимать сейчас какие‑то экстренные меры», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.