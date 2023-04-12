Госдума проследит за посещаемостью кинотеатров, но помогать им пока не будет

Депутаты Государственной думы обратили внимание на низкую посещаемость российских кинотеатров, пишет агентство «Москва».
«За ситуацией надо следить, безусловно. Это нехороший сигнал, нехорошая статистика. Но тем не менее она слишком краткосрочная для того, чтобы предпринимать сейчас какие‑то экстренные меры», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По его словам, в начале года посещаемость кинотеатров в России показала «потрясающие результаты», поэтому нынешний спад не является поводом для беспокойства.
Также Шолохов утверждает, что нет достаточно глубокого анализа, который показал бы причины этого спада. Не уточняется, будет ли изучение проводиться, однако депутат не увидел необходимости или возможности давать какие‑либо прогнозы.
На днях появилась информация, что второй уик-энд апреля оказался крайне неудачным для российских кинотеатров. Посещаемость в эти дни упала почти в два раза, до показателей декабря прошлого года.
Кинопрокатчики рассчитывают на майские выходные, однако каких‑либо крупных премьер, которые могли бы привлечь интерес аудитории, в прокате пока не предвидится.