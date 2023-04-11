Посещаемость кинотеатров в России снова упала

В минувший уик-энд, с 6 по 9 апреля, кинотеатры посетили всего около 1 млн человек. Это худший результат с декабря 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
После декабря случилось ожидаемое увеличение посещаемости благодаря январским праздникам. После них в последующие месяцы число посетителей кинотеатров выровнялось до 1,5–2 млн. человек за уик-энд. Эксперты пока не предполагают, с чем связано падение интереса зрителей.
В прокате сейчас довольно популярные и неплохие, по мнению критиков, зарубежные картины: «Джон Уик-4» (нашу рецензию на самый ожидаемый экшн-фильм года вы можете прочитать здесь), исторический приключенческий фильм «Три мушкетера» (рецензия тут), мелодрама «Мое прекрасное несчастье».
Тот же «Джон Уик-4» в российском прокате только за первые выходные в конце марта собрал более 300 млн рублей, сейчас его общая касса составляет около 700 млн.
Сейчас владельцы кинотеатров рассчитывают на успех российской космической драмы «Вызов», премьера которой запланирована на 20 апреля. Впереди майские выходные, поэтому у прокатчиков есть надежда, что промокампания картины сработает. Других относительно больших премьер в российских кинотеатрах в ближайшее время не ожидается.