Посещаемость кинотеатров в России снова упала

Сейчас владельцы кинотеатров рассчитывают на успех российской космической драмы «Вызов», премьера которой запланирована на 20 апреля. Впереди майские выходные, поэтому у прокатчиков есть надежда, что промокампания картины сработает. Других относительно больших премьер в российских кинотеатрах в ближайшее время не ожидается.