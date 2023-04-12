«Она заслуживает всю любовь этого мира»: фанаты Милли Бобби Браун обсуждают ее помолвку

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела», сообщила о помолвке с актером Джейком Бонджови. Звезда выложила в соцсетях фотографию, где она стоит в объятиях бойфренда, а на ее безымянном пальце можно разглядеть кольцо с бриллиантом. Снимок подписан строчкой из песни Тейлор Свифт «Lover»: «Я люблю тебя вот уже три лета, но, милый, я хочу любить и все оставшиеся». Сын Джона Бон Джови — основателя и фронтмена рок-группы Bon Jovi — тоже поделился романтическим кадром с возлюбленной, который лаконично подписал словом «Навсегда».
Слухи о том, что знаменитости встречаются, появились летом 2021-го, но судя по подписи, которую оставила Бобби Браун, они в отношениях уже около трех лет.
Поклонники активно обсуждают помолвку
Многие пользователи считают, что 19-летняя актриса слишком молода для вступления в брак, и вспоминают комментарий Арианы Гранде, который та оставила в соцсетях Милли Бобби Браун в 2018 году. Тогда юная актриса встречалась с музыкантом Джейкобом Сарториусом, и Гранде написала под их совместным снимком: «Мне даже не разрешали выходить из дома, пока мне не исполнилось 20».
«Мы с Милли Бобби Браун одного возраста… Она помолвлена, а я одинока», — пишут в твиттере сверстницы знаменитости, сравнивая ее жизнь со своей. В то же время поклонники девушки не сдерживают своей радости за нее. «[Она] заслуживает всю любовь этого мира после всего, через что ей пришлось пройти! Я так счастлива за эту девочку», — комментирует @kissyhrryyy. А фанаты «Очень странных дел» с ностальгией вспоминают, что актеры сериала в начале съемок были 11- и 12-летними подростками, а теперь могут создавать семью.