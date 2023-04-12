«Она заслуживает всю любовь этого мира»: фанаты Милли Бобби Браун обсуждают ее помолвку

«Мы с Милли Бобби Браун одного возраста… Она помолвлена, а я одинока», — пишут в твиттере сверстницы знаменитости, сравнивая ее жизнь со своей. В то же время поклонники девушки не сдерживают своей радости за нее. «[Она] заслуживает всю любовь этого мира после всего, через что ей пришлось пройти! Я так счастлива за эту девочку», — комментирует @kissyhrryyy. А фанаты «Очень странных дел» с ностальгией вспоминают, что актеры сериала в начале съемок были 11- и 12-летними подростками, а теперь могут создавать семью.