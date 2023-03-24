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Милли Бобби Браун выпустит свой первый роман «Девятнадцать шагов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:07

Британская актриса Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Энола Холмс», выпустит свой первый роман под названием «Девятнадцать шагов». Об этом сообщил Deadline.

Книгу опубликует издательство William Morrow осенью 2023 года. В романе Браун расскажет «эпическую историю о любви, потере и тайнах». Героиней истории станет 18-летняя Нелли Моррис, действие развернется во время Второй мировой войны.

Девушка, согласно сюжету, проживает в восточной части Лондона вместе с родителями и однажды встречает американского летчика. После этого происходит авианалет, во время которого случается ужасный инцидент, имеющий катастрофические последствия.

Браун призналась, что книга получилась очень личной и дорогой для нее. На написание ее актрису вдохновила бабушка. «Я выросла, слушая рассказы о том, как она жила во время войны. Для меня это честь — сохранить ее иторию», — сказала автор.

Бабушка Милли Бобби Браун пережила кататсрофу, произошедшую на станции метро «Бетнал-Грин». Там в 1943 году сотни лондонцев пытались укрыться при бомбежке, но произошла давка, в ходе которой погибли 173 человека.

«Я была невероятно тронута этой цепляющей, подлинной трагедией в основе этого романа и очарована незабываемым потретом любви во время войны», — отметила редактор Лиз Стейн, работавшая над изданием.

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