Спустя несколько минут после запуска стрима с Synthwave Boy стартовала трансляция Lofi Girl. Выяснилось, что окно с синим светом — это квартира этого самого парня, который живет в доме напротив. Авторы ютуб-канала пишут, что стрим Lofi Girl предназначен для учебы и расслабления, а Synthwave Boy — для гейминга и отдыха.