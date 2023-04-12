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У Lofi Girl появился друг — Synthwave Boy. Они живут в домах друг напротив друга

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:55

10 апреля Lofi Girl пропала с одноименного канала, где идет круглосуточный стрим с музыкой для учебы, — вместо него появилось другое видео с пустой комнатой и обратным отсчетом. Накануне отсчет закончился — и в комнате появился молодой человек, который уселся за компьютер под плейлисты с синтвейвом.

Пользователи опубликовали начальный отрывок с появлением Synthwave Boy. Он зашел в комнату и сел за старенький компьютер. У него, как и у Lofi Girl, есть питомец — щенок.

Спустя несколько минут после запуска стрима с Synthwave Boy стартовала трансляция Lofi Girl. Выяснилось, что окно с синим светом — это квартира этого самого парня, который живет в доме напротив. Авторы ютуб-канала пишут, что стрим Lofi Girl предназначен для учебы и расслабления, а Synthwave Boy — для гейминга и отдыха.

Если не считать последнего раза, то с момента запуска в 2017 году трансляции Lofi Girl прерывались лишь дважды — из‑за ошибочных блокировок со стороны YouTube.

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