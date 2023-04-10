Lofi Girl пропала из стрима с музыкой. Теперь транслируется пустая комната с обратным отсчетом

У ютьюб-канала Lofi Girl прервался круглосуточные стрим с музыкой для учебы, а вместе с ним пропала девочка, которая сидит за столом в наушниках и что‑то записывает. Этот стрим был популярен среди пользователей, ведь его музыка идеально подходит для учебы и отдыха.