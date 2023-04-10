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Lofi Girl пропала из стрима с музыкой. Теперь транслируется пустая комната с обратным отсчетом

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:29

У ютьюб-канала Lofi Girl прервался круглосуточные стрим с музыкой для учебы, а вместе с ним пропала девочка, которая сидит за столом в наушниках и что‑то записывает. Этот стрим был популярен среди пользователей, ведь его музыка идеально подходит для учебы и отдыха.

8 апреля девочка из стрима неожиданно повернулась в сторону окна и начала смотреть в окно дома напротив, где мигает голубой свет. Вставка, нарушившая общий сюжет стрима, продлилась чуть более 30 секунд.

Пользователи выяснили, что мигающий свет оказался ссылкой на сайт LofiWorld, переданный с помощью азбуки Морзе. На этом сайт идет отсчет до загрузки приложения.

Затем девочка вместе с котом пропала. В соцсетях Lofi Girl появилась ссылка на новый стрим с пустой комнатой, в которой на часах тоже идет отсчет — он завершится в 20.00 11 апреля.

С момента запуска в 2017 году трансляции прерывались лишь дважды — из‑за ошибочных блокировок со стороны YouTube. Последняя блокировка произошла 9 июля 2022 года и переполошила фанатов.

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