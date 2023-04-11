Белла Рэмси сыграет главную роль во втором сезоне «Срока»

Британская актриса Белла Рэмси сыграет одну из центральных ролей во втором сезоне телевизионной драмы «Срок», которую выпускает Би-би-си. Об этом сообщил Collider.
Действие развернется в женской тюрьме в Великобритании. Помимо Рэмси, в новых сериях шоу можно будет увидеть Джоди Уиттакер («Доктор Кто»), Тамару Лоренс («Молчаливые близнецы») и Шивон Финнеран («Аббатство Даунтон»).
«Я очень счастлива быть частью этого проекта, работать с невероятной командой и следовать за звездным первым сезоном. Это такая честь для меня быть Келси, я действительно взволнована возможностью познакомиться с этим миром через нее», — заявила Рэмси.
Согласно сюжету героиня Рэмси по имени Келси, а также персонажи Орла (Уиттакер) и Эби (Лоренс) попадают в изолятор временного содержания в один и тот же день. Вскоре они понимают, что за решеткой опасность подстерегает их повсюду.
«Даже при вездесущей угрозе насилия в этих стенах героини обнаруживают, что неожиданное чувство общности и взаимопонимания все еще возможно», — пояснили создатели сериала.
Второй сезон «Срока» создадут сценарист Джимми МакГоверн, режиссер Андреа Харкин, продюсер Кармел Малони и исполнительные продюсеры Присцилла Пэриш, Майкл Парк и Эндрю Моррисси. Когда продолжение шоу выйдет на экраны, пока не сообщается.