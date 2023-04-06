Бэлла Рэмси сыграет в исторической драме «Чудовищная красота»

Британская актриса Бэлла Рэмси, известная по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Одни из нас», снимется в исторической драме «Чудовищная красота» («Monstrous Beauty»). Об этом сообщил Deadline.
Рэмси сыграет начинающего драматурга, служащего при дворе английского короля Карла II и страдающего при этом редким заболеванием, из‑за которого ее кожа полностью покрыта волосами.
Режиссером и сценаристом картины выступит актриса Ромола Гарай («Искупление», «Становление Елизаветы», «Суфражистка»). В актерский состав фильм войдут также Доминик Уэст, Рут Негга и Фиона Шоу.
Съемки проекта начнутся в сентябре. Ленту будет продюсировать Мэттью Джеймс Уилкинсон ищ Stigma Films. «Чудовищная красота» расскажет о пути молодого автора при дворе под покровительством актрисы и любовницы монарха.
Фильм покажет, как героиня работает над своим первым спектаклем, пытаясь стать в XVII веке женщиной, бросающей вызов патриархальному обществу и способной самостоятельно обеспечивать себя.
Оператором картины станет Лора Беллингем, художником-постановщиком — Франческа Массариоль, композитором — Сара Англисс, кастинг-директором — Джемма Сайкс.