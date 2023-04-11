Смотрим трейлер второй половины четвертого сезона «Наследников»

HBO Max выпустил трейлер второй половины последнего четвертого сезона сериала «Наследники». Сезон уже стартовал на стриминге 26 марта. Премьера последней серии — в конце мая.
Сериал рассказывает о владельцах медиаконгломерата Waystar Royco — семье Рой. Когда у главы семьи стремительно ухудшается здоровье, четверо детей начинают готовиться к его скорому уходу. Главная интрига проекта — кто возглавит медиаконгломерат и возьмет власть в свои руки.
В новом трейлере рассказывается о событиях, которые произошли в предыдущих сериях. Теперь дети Логана Роя пытаются всеми силами добиться правящей должности в компании.
В сериале снимаются Брайан Кокс («Великолепные Медичи»), Киран Калкин («Фарго»), Сара Снук («Черное зеркало»), Джереми Стронг («Джентльмены») и Алан Рак («Выбывшая»).
В 2022 году «Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал. Также на этой церемонии драма победила в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале» (Мэттью МакФэдьен), а лучшим сценарием эпизода драматического сериала признали работу Джесси Армстронга.