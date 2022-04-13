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Дэвид Линч представит на Каннском фестивале новую киноработу

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:05

Американский режиссер Дэвид Линч представит на Каннском кинофестивале свою новую работу, в которой приняла участие актриса Лора Дерн («Твин Пикс», «Большая маленькая ложь»). Об этом рассказал Variety.

Дерн снялась в эпизодической или второстепенной роли. Также в фильме появятся другие актеры, которых Линч постоянно задействует в своих проектах — кто именно, не уточняется. Название новой картины режиссера также пока неизвестно.

Последней работой, которую выпустил Линч, стала короткометражка «Что сделал Джек?». Она вышла неожиданно на Netflix в 2020 году без каких‑либо предварительных анонсов. В ней Линч сыграл одну из центральных ролей.

Тогда же появились слухи о том, что кинематографист работает над новым проектом — возможно, вновь для Netflix. Высказывалось предположение, что следующей работой Линча станет четвертый сезон «Твин Пикса».

Осенью 2021 года режиссер также заинтересовался NFT. Вместе с группой Interpol он выпустил NFT-серию, основанную на короткометражной картине Линча «I Touch a Red Button Man». А в февраля стало известно, что Линч появится в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы».

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