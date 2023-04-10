Рэпер Diddy объяснился после слов о $5000 в день для Стинга

«Да поймите же, я пошутил! Это называется быть веселым! Мы со Стингом давно уже хорошие друзья! Он никогда не брал с меня ни $3000, ни $5000 за „Missing You“», — написал Diddy в своих соцсетях, чтобы остановить шквал сообщений и комментариев поклонников и прессы, которые хотели бы узнать подробности их финансовых отношений со Стингом.