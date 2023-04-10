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Рэпер Diddy объяснился после слов о $5000 в день для Стинга

Илья Голубев
Сегодня в 19:08

Рэпер Diddy, ранее известный как Puff Daddy, признался, что вообще ничего не платит британскому певцу Стингу, а его предыдущие заявления были шуткой, сообщает журнал Rolling Stone.

«Да поймите же, я пошутил! Это называется быть веселым! Мы со Стингом давно уже хорошие друзья! Он никогда не брал с меня ни $3000, ни $5000 за „Missing You“», — написал Diddy в своих соцсетях, чтобы остановить шквал сообщений и комментариев поклонников и прессы, которые хотели бы узнать подробности их финансовых отношений со Стингом.

История началась менее недели назад, когда Diddy вдруг признался в соцсетях, что уже много лет якобы выплачивает $5000 в день Стингу за использование семпла из его хита «Every Breath You Take».

Семпл попал в трек Diddy «I’ll Be Missing You», посвященный убитому Notorious B.I.G., легенде хип-хопа. Трек тоже стал хитом, хотя и не такого масштаба, как композиция Стинга.

Шутка Diddy была воспринята всерьез, так как с его состоянием выплата такой суммы мало что значит. Рэпер неоднократно оказывался в списках Forbes как один из самых оплачиваемых или даже самый оплачиваемый артист в мире.

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