Рэпер Diddy объяснил, за что платит Стингу $5000 в день

Рэпер Diddy, вероятно, уже много лет выплачивает $5000 в день британскому музыканту Стингу за использование в своем треке семпла из его бессмертного хита «Every Breath You Take».
Трек, в котором использован семпл, называется «I’ll Be Missing You». Diddy записал и выпустил его в 1997 году как дань уважения убитому Notorious B.I.G., легенде хип-хопа. Трек стал хитом, однако разрешение на использование семпла Diddy попросил только после релиза.
Только спустя много лет, в 2018 году, в одном из интервью Стинг сказал, что получает от рэпера $2000 в день. Спустя пять лет, в апреле 2023 года, ролик из интервью разошелся в зарубежных соцсетях, и пользователи спросили у Diddy, правда ли это. Тот ответил: «Не-а. Пять тысяч. Люблю тебя, кореш».
Точно неизвестно, насколько это правда, однако Стинг в том же 2018 году признался, что трек Diddy кажется ему замечательным, а сами музыканты уже давно являются друзьями.