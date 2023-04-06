Рэпер Diddy объяснил, за что платит Стингу $5000 в день

Только спустя много лет, в 2018 году, в одном из интервью Стинг сказал, что получает от рэпера $2000 в день. Спустя пять лет, в апреле 2023 года, ролик из интервью разошелся в зарубежных соцсетях, и пользователи спросили у Diddy, правда ли это. Тот ответил: «Не-а. Пять тысяч. Люблю тебя, кореш».