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Госдума может разрешить выпуск специальных карт для зарубежных покупок

Илья Голубев
Сегодня в 18:36

Депутаты Государственной думы работают над возможностью выпуска специальных банковских карт для оплаты покупок в зарубежных поездках. Об этом в интервью изданию News.ru сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, такие карты, вероятно, не будут привязаны к НСПК (Национальной системе платежных карт). Однако не уточняется, получится ли такими картами оплачивать покупки онлайн или речь идет только о поездках за границу.

«То есть внутри России операции по карте будут обрабатываться НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка. Такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках за границу», — рассказал Аксаков.

В 2022 году россияне оформили 389,6 млн карт платежных систем «Мир» и UnionPay взамен переставших работать за пределами страны карт Visa и Mastercard.

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теги
ГосдумаНСПКVisa
люди
Анатолий Аксаков
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