Госдума может разрешить выпуск специальных карт для зарубежных покупок

Депутаты Государственной думы работают над возможностью выпуска специальных банковских карт для оплаты покупок в зарубежных поездках. Об этом в интервью изданию News.ru сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, такие карты, вероятно, не будут привязаны к НСПК (Национальной системе платежных карт). Однако не уточняется, получится ли такими картами оплачивать покупки онлайн или речь идет только о поездках за границу.
«То есть внутри России операции по карте будут обрабатываться НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка. Такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках за границу», — рассказал Аксаков.
В 2022 году россияне оформили 389,6 млн карт платежных систем «Мир» и UnionPay взамен переставших работать за пределами страны карт Visa и Mastercard.