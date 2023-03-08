В 2022 году в России выпустили рекордное число банковских карт

Всего за год физические лица провели операции на сумму в 149,7 трлн рублей — на 15,9% больше, чем в 2021 году. В основном россияне прибегали к безналичным платежам (46,8 трлн). Тем не менее, с карт сняли порядка 29,5 трлн рублей.