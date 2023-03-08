В 2022 году в России выпустили рекордное число банковских карт

В 2022 году в России число банковских карт выросло на рекордные 18% и составило 389,6 млн. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Россияне оформляли карты платежных систем «Мир» и UnionPay взамен переставших работать за пределами страны карт Visa и Mastercard. Также граждане становились клиентами банков, избежавших санкций.
В 2021 году в России в обращении находились 301 млн карт — на 9% больше, чем годом ранее. Этот прирост был наиболее значительным по сравнению с другими годами начиная с 2014-го, когда ЦБ начал анализировать данные в новом формате.
Из всех существующих банковских карт 252,6 млн считаются активными по итогам четвертого квартала 2022 года. С их помощью за указанный период совершалась по меньшей мере одна операция.
Всего за год физические лица провели операции на сумму в 149,7 трлн рублей — на 15,9% больше, чем в 2021 году. В основном россияне прибегали к безналичным платежам (46,8 трлн). Тем не менее, с карт сняли порядка 29,5 трлн рублей.