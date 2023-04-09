«Сказания о джедаях» продлили на второй сезон

Первый сезон «Сказаний о джедаях» увидел свет 26 октября. Первая половина проекта рассказывала о Дуку и его падаване Квай-Гоне Джинне и присоединении к темной стороне Силы, а вторая посвящена детству Асоки и ее обучению у Энакина Скайуокера.