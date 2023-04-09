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«Сказания о джедаях» продлили на второй сезон

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

Lucasfilm продлил на второй сезон сериал «Звездные войны: Сказания о джедаях». Об этом стало известно в ходе Star Wars Celebration.

Подробности пока держатся в секрете. Известно, что проектом займется соавтор «Войн клонов» Дейв Филони.

Первый сезон «Сказаний о джедаях» увидел свет 26 октября. Первая половина проекта рассказывала о Дуку и его падаване Квай-Гоне Джинне и присоединении к темной стороне Силы, а вторая посвящена детству Асоки и ее обучению у Энакина Скайуокера.

7 апреля LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны» и назвала имена режиссеров, которые будут над ними работать.

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Дейв Филони
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