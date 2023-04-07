Анонсированы три новых фильма вселенной «Звездных войн»

На том же фестивале был показан тизер-трейлер сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн». Это спин-офф «Мандалорца», он продолжит сюжетную линию джедая Асоки Тано из второго сезона сериала. Премьера на Disney+ назначена на этот август. В шоу ожидается возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Посмотреть тизер-трейлер вы можете здесь.