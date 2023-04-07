Анонсированы три новых фильма вселенной «Звездных войн»

Кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны» и назвала имена режиссеров, которые будут над ними работать, пишет издание Empire.
Новости были объявлены на ежегодном фестивале Star Wars Celebration для поклонников вселенной «Звездных войн».
Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, уже работавший со студией LucasFilm над фильмом «Индиана Джонс и циферблат судьбы», премьера которого запланирована на 30 июня. Сообщается, что фильм будет посвящен первому джедаю, которому удалось совладать с силой.
Действие второго фильма будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец», а сюжет картины расскажет о начале войны между остатками сил Галактической Империи и Новой Республикой где‑то между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы». Поставит картину один из создателей «Мандалорца» Дейв Филони.
Режиссерское кресло на съемках третьего фильма займет Шармин Обаид-Чиной, работавшая над сериалом «Мисс Марвел». Действие этой части кинофраншизы развернется через пятнадцать лет после «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Актриса Дейзи Ридли подтвердила, что вернется в этом фильме к роли Рей, главной героини новой трилогии.
На том же фестивале был показан тизер-трейлер сериала «Асока» по вселенной «Звездных войн». Это спин-офф «Мандалорца», он продолжит сюжетную линию джедая Асоки Тано из второго сезона сериала. Премьера на Disney+ назначена на этот август. В шоу ожидается возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера. Посмотреть тизер-трейлер вы можете здесь.