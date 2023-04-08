В Белгородской области подростки пострадали при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

В Белгородской области двое подростков пострадали, когда пытались разобрать найденный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
17-летние жители села Покрово-Михайловка во время уборки на огороде нашли ржавый снаряд и решили его распилить, после чего тот взорвался. По словам Гладкова, у одного из пострадавших легкая контузия, другого доставили в детскую больницу с осколочными ранениями.
Гладков обратился к родителям с просьбой оказать своим детям «особое внимание». «Из‑за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно», — написал он и напомнил правила поведения при опасных находках.
Ранее белгородские власти отказались от военного парада на 9 Мая из‑за нежелания «провоцировать противника». В прошлом году парада там тоже не было.