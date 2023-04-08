В Белгородской области подростки пострадали при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

Гладков обратился к родителям с просьбой оказать своим детям «особое внимание». «Из‑за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно», — написал он и напомнил правила поведения при опасных находках.