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В Белгородской области отменили парад 9 Мая, чтобы «не провоцировать противника»

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:59

Власти Белгородской области отказались от военного парада на 9 Мая из‑за нежелания «провоцировать противника», заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время эфира во «ВКонтакте». В прошлом парада там тоже не было.

«По поводу салюта и шествия „Бессмертный полк“ — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет», — сказал Гладков.

Белгородская область — первый регион, который отказался от парада Победы в честь 9 Мая из‑за боевых действий на территории Украины, отметил «Коммерсант». Однако акцию «Бессмертный полк» и праздничные мероприятия провели.

В Белгородской области с апреля создают «засечную черту» на границе с Украиной. Всего местные власти потратили около 13 млрд рублей на «на цели и задачи» по российской спецоперации.

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