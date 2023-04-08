В российских магазинах возник дефицит игры «Монополия»

Российские магазины товаров для хобби и развлечений столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия». Классической версии игры уже нет в точках сети «Мосигра» и магазинах Hobby Games, пишет РБК.
В одном из магазинов «Мосигра» агентству сказали, что запасы «Монополии» закончились почти сразу после Нового года и новых поставок не ожидается. По словам сотрудника техподдержки сети, владелец бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию.
На сайте «Мосигры» осталось несколько тематических версий настолки, включая The Walking Dead по мотивам одноименного сериала. На сайте Hobby Games можно найти только одно коллекционное издание «Монополия СССР».
Кроме того, игры «Монополия» остаются в продаже на Ozon и Wildberries, а также у крупнейшего по выручке магазина товаров для детей «Детский мир» — там уточнили, что это запасы 2022 года.
Права на «Монополию» принадлежат американскому производителю детских товаров Hasbro. После начала российской военной операции на Украине компания приостановила деятельность в России. Однако в марте этого года Минпромторг разрешил ввозить товары Hasbro в страну по механизму параллельного импорта.