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Минпромторг разрешит параллельный импорт товаров IKEA, Hasbro и Nintendo

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Минпромторг обновил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом пишет газета «Известия», которая ознакомилась с соответствующим приказом ведомства.

С помощью механизма параллельного импорта в Россию можно будет ввозить товары для дома бренда IKEA, игрушки американских производителей Hasbro, Mattel, Nintendo и Logitech, ряда марок одежды, косметики и парфюмерии, включая Tommy Hilfiger, Lancôme, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям нужно больше времени для замещения. В частности, для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, быстрее всего в России начнут продавать одежду Tommy Hilfiger. Предположительно, товары бренда появятся на полках сразу после вступления приказа в силу.

Другие марки одежды и парфюмерии появятся в России примерно в середине лета, закупки по ним уже готовятся. Технику, игрушки и товары IKEA, согласно прогнозам, могут начать продавать в конце мая — начале июня.

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МинпромторгIkea
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