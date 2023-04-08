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Минюст США расследует утечку секретных документов Пентагона

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:20

Министерство юстиции США начало расследование слива в интернет секретных документов по нацбезопасности США, в которых говорится об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post.

Ведомство решило провести проверку, потому что объем слитых документов оказался более крупным, чем предполагалось изначально. Минюст находится на связи с Пентагоном, но более ничего не известно.

Накануне в сеть попали десятки фотографий, по всей видимости, секретных документов, датированных концом февраля и началом марта, — это брифинги мировой разведки, сводки с полей сражений и оценки обороноспособности Украины. В них изложена информация об украинских и российских вооруженных силах.

Новые документы обнаружили в Twitter и на других площадках спустя всего день после утечки секретных материалов о подготовке Украины к контрнаступлению. Один из слайдов от 23 февраля содержал пометку Secret/NoForn, которая означает, что документ не должен передаваться другим странам.

Неясно, кто мог разместить материалы, заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. К ним имели доступ сотни, если не тысячи людей. Источником утечки, по ее словам, «может быть кто угодно».

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теги
Министерство юстиции СШАПентагон
люди
Сабрина Сингх
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