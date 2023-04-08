В сеть слили новую партию секретных документов США по Украине

7 апреля в интернет утекла новая партия секретных документов по нацбезопасности США, в которых говорится об Украине, Китае и Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки.
По подсчетом аналитиков, масштаб утечки — более 100 документов. Собеседник издания из разведки называет это «кошмаром для Пяти глаз» — разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.
Новые документы обнаружили в Twitter и на других площадках спустя всего день после утечки секретных материалов о подготовке Украины к контрнаступлению. Один из слайдов от 23 февраля содержал пометку Secret/NoForn, которая означает, что документ не должен передаваться другим странам.
Бывший заместитель помощника министра обороны США Мик Малрой называет утечку «значительной брешью в безопасности. Он отмечает, что многие публикации представляют собой фотографии документов, а значит это был преднамеренный слив со стороны «кого‑то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».
Минюст США начал расследовать утечки. По этому вопросу ведомство держит постоянный контакт с Пентагоном.