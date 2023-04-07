Реклама
Новости

День рождения домена: объявлено число пользователей рунета

Илья Голубев
Сегодня в 21:54

Каждый день в русскоязычный сегмент интернета заходят 95,3 млн пользователей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Обнародование этих данных приурочили ко дню рождению рунета — ровно 29 лет назад, 7 апреля, было зарегистрировано доменное имя .ru.

«С уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения», — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По предварительным данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, рунет по итогам 2022 года принес российской экономике 12 трлн рублей, что на 24% больше результатов 2021 года. Причем в 2021 году этот вклад вырос на 41% в годовом соотношении, а в 2020 году — на 41%.

Как уточняет «Коммерсант», ссылаясь на данные отчета агентства Mediascope, лидером по месячному охвату в 2022 году ожидаемо оказался «Яндекс» (78,1% россиян старше 12 лет), самая дорогая компания рунета.

Второе место не менее ожидаемо досталось Google c охватом 75,9%, на третьей строчке рейтинга расположился видеохолдинг YouTube (74%), который, кстати, принадлежит Google.

расскажите друзьям
теги
КоммерсантПравительство РФЯндексGoogle
люди
Дмитрий Чернышенко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»