День рождения домена: объявлено число пользователей рунета

По предварительным данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, рунет по итогам 2022 года принес российской экономике 12 трлн рублей, что на 24% больше результатов 2021 года. Причем в 2021 году этот вклад вырос на 41% в годовом соотношении, а в 2020 году — на 41%.