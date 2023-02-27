«Яндекс» вновь возглавил рейтинг самых дорогих компаний рунета

Стоимость компании оценивается в 10,2 млрд долларов. В 2022 году «Яндекс» стоил 17,4 млрд долларов, а годом ранее — 22,98 млрд.
Вторую строчку рейтинга заняла компания Wildberries стоимостью 9,8 млрд долларов, а третью — Ozon (5,2 млрд). На четвертом месте расположилась «1С», включая «1С-Битрикс» (2,5 млрд).
В рейтинг дорогостоящих компаний также попали «Лаборатория Касперского» (2,4 млрд), «Авито» (2,4 млрд), «СКБ Контур» (1,8 млрд), VK (1,6 млрд), Positive Technologies (1,5 млрд) и HeadHunter (1 млрд).