Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Американскому журналисту Эвану Гершковичу, работающему в издании The Wall Street Journal, предъявили обвинение в шпионаже. Об этом сообщил «Интерфакс».
Следствие посчитало, что Гершкович, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
По информации ТАСС, Гершкович категорически отверг все обвинения. Он настаивает, что занимался в России только журналистской деятельностью.
Корреспонденту WSJ вменяется обвинение по ст. 276 УК РФ. Согласно ей, Гершковичу грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.
В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.
Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.