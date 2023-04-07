Реклама
Новости

Журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:55

Американскому журналисту Эвану Гершковичу, работающему в издании The Wall Street Journal, предъявили обвинение в шпионаже. Об этом сообщил «Интерфакс».

Следствие посчитало, что Гершкович, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

По информации ТАСС, Гершкович категорически отверг все обвинения. Он настаивает, что занимался в России только журналистской деятельностью.

Корреспонденту WSJ вменяется обвинение по ст. 276 УК РФ. Согласно ей, Гершковичу грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В ФСБ заявили, что задержание произошло «при попытке получения секретных сведений». Затем журналиста отправили в Москву, где Лефортовский суд выбрал ему меру пресечения — арест до 29 мая. Апелляция на это решение пройдет 18 апреля.

В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.

Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.

расскажите друзьям
теги
ФСБ
люди
Эван ГершковичЕвгений ПригожинИгорь Пушкарев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»