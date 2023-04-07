Фестиваль Quiksilver New Star Camp на «Роза Хутор» посетили более 7 000 гостей

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp 2023, который с 27 марта по 2 апреля прошел на курорте «Роза Хутор», собрал более 7 000 гостей. На склонах гор можно было покататься на сноуборде и лыжах, посмотреть на профессионалов и послушать диджей-сеты.
Фестиваль собрал более 120 профессиональных райдеров из различных дисциплин сноуборда и горных лыж, рассказали организаторы. Подарком для зрителей стало участие в фестивале членов сборной команды РФ, участников юношеских Олимпийских игр, чемпионов и призеров международных турниров — Алексея Соболева, Ярослава Ленчевского, Есении Степановой, Михаила Матвеева, Никиты Абозовика, Константина Мостового и Игоря Тараканова.
Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp собрала около 60 музыкантов и прошла на пяти фестивальных площадках. Выступили L’One, Thomas Mraz, Biicla, «Станция Метро Горьковская», Summer of Haze, Лауд, Geju, Izhevski и Антоха MC и другие исполнители.
Quiksilver New Star Camp проводится уже 14 лет. Ежегодно он принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этом году фестиваль пройдет в формате back to the roots. В каждое мероприятие организаторы закладывают определенный смысл, который поможет гостям раскрыть свои возможности.