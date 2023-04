Фестиваль Quiksilver New Star Camp на «Роза Хутор» посетили более 7 000 гостей

Quiksilver New Star Camp проводится уже 14 лет. Ежегодно он принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этом году фестиваль пройдет в формате back to the roots. В каждое мероприятие организаторы закладывают определенный смысл, который поможет гостям раскрыть свои возможности.