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Фестиваль Quiksilver New Star Camp на «Роза Хутор» посетили более 7 000 гостей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:40

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp 2023, который с 27 марта по 2 апреля прошел на курорте «Роза Хутор», собрал более 7 000 гостей. На склонах гор можно было покататься на сноуборде и лыжах, посмотреть на профессионалов и послушать диджей-сеты.

Фестиваль собрал более 120 профессиональных райдеров из различных дисциплин сноуборда и горных лыж, рассказали организаторы. Подарком для зрителей стало участие в фестивале членов сборной команды РФ, участников юношеских Олимпийских игр, чемпионов и призеров международных турниров — Алексея Соболева, Ярослава Ленчевского, Есении Степановой, Михаила Матвеева, Никиты Абозовика, Константина Мостового и Игоря Тараканова.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp собрала около 60 музыкантов и прошла на пяти фестивальных площадках. Выступили L’One, Thomas Mraz, Biicla, «Станция Метро Горьковская», Summer of Haze, Лауд, Geju, Izhevski и Антоха MC и другие исполнители.

Узнать подробнее, что еще было в программе фестиваля в этом году, можно здесь.

Quiksilver New Star Camp проводится уже 14 лет. Ежегодно он принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этом году фестиваль пройдет в формате back to the roots. В каждое мероприятие организаторы закладывают определенный смысл, который поможет гостям раскрыть свои возможности.

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