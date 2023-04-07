Фестиваль Quiksilver New Star Camp на «Роза Хутор» посетили более 7 000 гостей

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp 2023, который с 27 марта по 2 апреля прошел на курорте «Роза Хутор», собрал более 7 000 гостей. На склонах гор можно было покататься на сноуборде и лыжах, посмотреть на профессионалов и послушать диджей-сеты.