Фестиваль Quiksilver New Star Camp раскрыл программу этого года

Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp 2023 поделился с «Афишей Daily» программой. В этом году он пройдет с 27 марта по 2 апреля, место встречи прежнее — курорт «Роза Хутор» под Сочи.
Для фестиваля построят самый большой сноупарк в России на высоте 1600 метров. Гости смогут не только увидеть соревнования профи и любителей, но и сами покататься на сноуборде и лыжах, а еще — послушать диджей-сеты в горах, позаниматься йогой, сходить в кинотеатр от «Яндекс Плюс» или перекусить в фуд-зоне от «Яндекс Еды».
На фест приедут сильнейшие сноубордисты и горнолыжники, призеры российских и международных турниров, участники юношеских Олимпийских игр Алексей Соболев, Ярослав Ленчевский, Есения Степанова, Михаил Матвеев, Никита Абозовик, Константин Мостовой и Игорь Тараканов.
Райдеры улучшат свои навыки и посоревнуются в контестах. В спортивной программе: «Роза Хутор Open» при поддержке «Мегафона», DC Back to the Roots Rail Jam при поддержке hh.ru, «День скорости» «Мегафона», Eurospar Big Air & Fun Slalom, hh.ru Ollie Contest, Roxy Lady’s Day при поддержке «Рив Гош», «Мегафон» Family & Kids для молодого поколения райдеров и Quiksilver New Star Invitational, финал которого пройдет при поддержке Winline.
В этом году организаторы вновь создадут New Star Athlete’s Club, куда войдут 80 лучших райдеров (у продвинутых любителей тоже есть шанс). Они смогут поучаствовать во всех контестах фестиваля, получат спортивную страховку, ски-пасс, браслет участника +1 и доступ в зону атлетов Eurospar.
В музыкальном лайнапе — «Сироткин», L’One, Thomas Mraz, Biicla, Горьковская, Summer of Haze, «Лауд», Geju, Izhevski, Антоха MC, The Dawless и Errortica и шоукейс Encore, где выступит Pharaoh. Stvol.TV представит на фестивале Mashkov, Sasha Khizhnyakov и Reptiloid. Концерты пройдут на фестивальных площадках: сцена «Яндекс Плюс 1600», сцена Vibes от «Дзен», аллея флагов с инсталляцией «Echo 2 х „Яндекс Станция“ с Алисой» и «Роза Пик» «Яндекс Плюс».
Quiksilver New Star Camp проводится уже 14 лет. Ежегодно он принимает около 10 тыс. любителей горнолыжного отдыха и музыки. В этом году фестиваль пройдет в формате Back to the Roots. В каждое мероприятие организаторы закладывают определенный смысл, который поможет гостям раскрыть свои возможности.