Фестиваль Quiksilver New Star Camp раскрыл программу этого года

Для фестиваля построят самый большой сноупарк в России на высоте 1600 метров. Гости смогут не только увидеть соревнования профи и любителей, но и сами покататься на сноуборде и лыжах, а еще — послушать диджей-сеты в горах, позаниматься йогой, сходить в кинотеатр от «Яндекс Плюс» или перекусить в фуд-зоне от «Яндекс Еды».