Фестиваль Quiksilver New Star Camp раскрыл программу этого года

Райдеры улучшат свои навыки и посоревнуются в контестах. В спортивной программе: «Роза Хутор Open» при поддержке «Мегафона», DC Back to the Roots Rail Jam при поддержке hh.ru, «День скорости» «Мегафона», Eurospar Big Air & Fun Slalom, hh.ru Ollie Contest, Roxy Lady’s Day при поддержке «Рив Гош», «Мегафон» Family & Kids для молодого поколения райдеров и Quiksilver New Star Invitational, финал которого пройдет при поддержке Winline.