«Позволено стареть»: фотографка создала эмоциональный проект, пытаясь побороть страх старости

Но со временем количество фотографий росло, вместе с этим фотографка узнавала все больше тяжелых историй. В итоге они все легли в основу книги «Позволено стареть», опубликованной в 2019 году. Например, там есть портрет 13-летней овцы Саутдаун, которую первые восемь лет жизни выращивали ради шерсти. Вайолет, 12-летняя свинья, родилась с частично парализованными задними лапами, и опекун не мог должным образом заботиться о ее особых потребностях — так она оказалась в приюте. А 21-летний альпийский козел Эйб стал жить в заповеднике после того, как его хозяин поступил в дом престарелых.