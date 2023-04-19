«Позволено стареть»: фотографка создала эмоциональный проект, пытаясь побороть страх старости

Американская фотографка Иса Лешко испытывала страх старости, граничащий с ужасом. Во многом это было связано с заботой о матери, которой диагностировали болезнь Альцгеймера. «Этот опыт оказал на меня глубокое влияние и заставил взглянуть в лицо собственной смертности», — рассказывает Лешко. И чтобы совладать со своими эмоциями, она начала фотографировать престарелых животных. Так родился проект «Позволено стареть».
Большинство животных, с которыми женщина встречалась на ферме, раньше страдали от жестокого обращения, и чудом дожили до своих лет. Вот что об этом говорит авторка проекта: «Когда я встретила спасенных сельскохозяйственных животных и услышала их истории, моя мотивация в рамках этой работы изменилась. Я стала страстным защитником этих существ и я хотела использовать фотографии, чтобы говорить от их имени».
Первые кадры в рамках проекта Лешко сделала еще в 2008 году. Но тогда она не только не делилась ими с другими, но и оставила их необработанными еще на год. «Мне было трудно смотреть на сделанные мной снимки. Они казались очень сырым выражением горя и страха, которые я испытывала», — объясняет она.
Но со временем количество фотографий росло, вместе с этим фотографка узнавала все больше тяжелых историй. В итоге они все легли в основу книги «Позволено стареть», опубликованной в 2019 году. Например, там есть портрет 13-летней овцы Саутдаун, которую первые восемь лет жизни выращивали ради шерсти. Вайолет, 12-летняя свинья, родилась с частично парализованными задними лапами, и опекун не мог должным образом заботиться о ее особых потребностях — так она оказалась в приюте. А 21-летний альпийский козел Эйб стал жить в заповеднике после того, как его хозяин поступил в дом престарелых.
Лешко получила множество эмоциональных реакций на свой проект: «В сотнях глубоко личных электронных писем со всего мира люди делятся со мной своим горем, связанным с умирающими родителями или больными любимыми питомцами».