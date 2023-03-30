«Истории игрушек»: фотограф показывает, во что играют дети со всего мира

Итальянский фотограф Габриеле Галимберти в начале 2010-х годов работал в журнале D — La Repubblica, в котором выпускал еженедельную колонку о путешествиях. Его жизнь в тот период была настолько насыщенна, что за два года он побывал в 56 странах по всему миру. Галимберти пользовался услугами каучсерфингаКонцепция каучсерфинга состоит в том, что жители разных стран предоставляют ночлег туристам, знакомят их с городом ради общения и культурного обмена. и делал портреты каждого человека, который принимал его в своем доме, а потом рассказывал истории этих людей в журнале. Незадолго до этого «мирового турне» фотограф отправился в гости к подруге, которая попросила сфотографировать ее дочь. «Когда я приехал к ней, Алисия, которой в то время было четыре года, раскладывала по местам свои игрушки, — вспоминает Галимберти. — Я помогал ей, у меня возникла идея разложить их по форме и цвету, и, не осознавая этого, я сделал снимок, который положил начало нового проекта». Речь идет о проекте «Истории игрушек»: фотографу понравилось фото Алисии и ее игрушек, и он решил повторить эту же концепцию в каждой стране, которую ему предстояло посетить.