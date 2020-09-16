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Позолоченную корону Notorious B.I.G. продали за 45 млн рублей

Илья Голубев
Сегодня в 16:00

Пластиковая позолоченная корона великого рэпера Notorious B.I.G. (также известного как Biggie Smalls) с его автографом ушла с молотка аукциона Sotheby’s за 600 тыс. долларов (примерно 45 млн рублей). Корона стала главным из примерно 120 лотов аукциона, посвященного золотой эре хип-хопа (конец 1970-х — середина 1990-х).

Владелец короны — 57-летний фотограф Бэррон Клэрборн — признался, что купил ее за шесть долларов в магазинчике на Бродвее. Клэрборн использовал корону для знаменитой серии снимков Бигги под названием «Король Нью-Йорка», сделанной в 1997 году незадолго до его смерти. Перед аукционом стоимость короны оценили в 200–300 тыс. долларов.

The Notorious B.I.G. (настоящее имя — Кристофер Уоллес) был застрелен в 1997 году. К 24 годам он успел записать два сольных студийных альбома (еще два вышли уже после его смерти) и один в составе группы Junior M.A.F.I.A.

Убийцы или заказчики не были найдены. Но смерть Бигги Смолса привлекла, наконец, внимание общества к войне между рэперами с разных побережий США. В результате самые яркие представители двух сцен встретились между собой, помирились и даже устроили совместный тур.

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