Позолоченную корону Notorious B.I.G. продали за 45 млн рублей

Пластиковая позолоченная корона великого рэпера Notorious B.I.G. (также известного как Biggie Smalls) с его автографом ушла с молотка аукциона Sotheby’s за 600 тыс. долларов (примерно 45 млн рублей). Корона стала главным из примерно 120 лотов аукциона, посвященного золотой эре хип-хопа (конец 1970-х — середина 1990-х).

Владелец короны — 57-летний фотограф Бэррон Клэрборн — признался, что купил ее за шесть долларов в магазинчике на Бродвее. Клэрборн использовал корону для знаменитой серии снимков Бигги под названием «Король Нью-Йорка», сделанной в 1997 году незадолго до его смерти. Перед аукционом стоимость короны оценили в 200–300 тыс. долларов.