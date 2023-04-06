Киану Ривз сыграет в новом фильме Джоны Хилла для Apple

Киану Ривз сыграет некогда известную голливудскую звезду в новом фильме Джона Хилла для Apple. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет ленты под названием «Исход» расскажет о растерявшем популярность голливудском актере Рифе. Он должен будет противостоять своим демонам и искупить вину после того, как его начинают шантажировать видео из прошлого.
Джона Хилл не только займет кресло режиссера, но и напишет сценарий. Помимо этого, он исполнит одну из главных ролей и станет продюсером ленты вместе с Мэттом Дайнсом. Это будет первый полнометражный фильм Хилла после дебютной картины «Середина 90-х», вышедшей в 2018 году.
Параллельно с этим Хилл и Apple Original Films разрабатывают байопик о рок-группе Grateful Dead, режиссером которого выступит Мартин Скорсезе. Актер исполнит в ленте главную роль.
О том, что Ривз может сыграть в новом фильме Хилла стало известно еще в ноябре 2022 года. Тогда детали сюжета держали в секрете.