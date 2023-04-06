Киану Ривз сыграет в новом фильме Джоны Хилла для Apple

Джона Хилл не только займет кресло режиссера, но и напишет сценарий. Помимо этого, он исполнит одну из главных ролей и станет продюсером ленты вместе с Мэттом Дайнсом. Это будет первый полнометражный фильм Хилла после дебютной картины «Середина 90-х», вышедшей в 2018 году.