Deadline: Киану Ривз сыграет в неизвестном фильме Джоны Хилла

Киану Ривз может сыграть главную роль в новом фильме Джоны Хилла «Outcome». Об этом сообщает Deadline.
Представители Ривза и Хилла не прокомментировали эту информацию.
Детали сюжета пока держатся в секрете. Над сценарием работали Хилл и Эзра Вудс («Белый Клык»).
Это уже не первый опыт Хилла в качестве режиссера. В 2018 году он выпустил картину «Середина 90-х», которая получила положительные отзывы критиков.
Ранее стало известно о возвращении Ривза к роли Джона Константина в сиквеле. Фильм «Константин: Повелитель тьмы», основанный на серии комиксов «Hellblazer», вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов сборы составили 230 млн.
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