Приянка Чопра сыграет в новом фильме Ильи Найшуллера

Приянка Чопра снимется в новом боевике российского режиссера Ильи Найшуллера («Никто») для Amazon Studios. Об этом сообщает Deadline.
Кого сыграет актриса, пока неизвестно. Главные роли в ленте «Главы государства» исполнят Идрис Эльба («Лютер») и Джон Сина («Миротворец»). Съемки начнутся уже в мае.
Сценарий к «Главам государства» написали Андре Немец и Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что у картины будут общие мотивы с фильмами «Самолет президента» и «Успеть до полуночи».
В конце апреля на экраны выйдет новый сериал «Цитадель» братьев Энтони и Джо Руссо, в котором Приянка Чопра исполнила главную роль. Проект уже провозгласили вторым самым дорогостоящим шоу в истории — оно уступает только «Кольцам власти». В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов.