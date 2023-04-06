Приянка Чопра сыграет в новом фильме Ильи Найшуллера

В конце апреля на экраны выйдет новый сериал «Цитадель» братьев Энтони и Джо Руссо, в котором Приянка Чопра исполнила главную роль. Проект уже провозгласили вторым самым дорогостоящим шоу в истории — оно уступает только «Кольцам власти». В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов.