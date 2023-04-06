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Приянка Чопра сыграет в новом фильме Ильи Найшуллера

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:05

Приянка Чопра снимется в новом боевике российского режиссера Ильи Найшуллера («Никто») для Amazon Studios. Об этом сообщает Deadline.

Кого сыграет актриса, пока неизвестно. Главные роли в ленте «Главы государства» исполнят Идрис Эльба («Лютер») и Джон Сина («Миротворец»). Съемки начнутся уже в мае.

Сценарий к «Главам государства» написали Андре Немец и Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом»). Подробности сюжета держатся в секрете. Известно лишь, что у картины будут общие мотивы с фильмами «Самолет президента» и «Успеть до полуночи».

В конце апреля на экраны выйдет новый сериал «Цитадель» братьев Энтони и Джо Руссо, в котором Приянка Чопра исполнила главную роль. Проект уже провозгласили вторым самым дорогостоящим шоу в истории — оно уступает только «Кольцам власти». В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов.

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