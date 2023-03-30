Посмотрите новый трейлер «Цитадели» братьев Руссо

«Цитадель» рассказывает об элитных агентах, которые пытаются восстановить свою память после краха их независимой шпионской организации. Сериал должен положить начало полноценной шпионской вселенной со спин-оффами.
Главные роли в «Цитадели» исполняют Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Помимо них, в проекте снимаются Стэнли Туччи и Лесли Мэнвилл.
В сентябре прошлого года The Hollywood Reporter писал, что бюджет сериала увеличился до 200 млн долларов. По данным издания, сейчас у «Цитадели» есть все шансы стать вторым самым дорогостоящим шоу в истории, уступая только «Кольцам власти».
В середине марта стало известно, что Amazon продлил на второй сезон еще не вышедший сериал братьев Руссо. Сколько будет серий в продолжении, пока неизвестно.