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«Самый ожидаемый фильм года» и «заявка на „Оскар“»: зрители смотрят трейлер «Барби»

Анна Красюк
Сегодня в 15:04

На официальном ютуб-канале студии Warner Bros. Pictures опубликовали новый трейлер фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Картина по сценарию Греты Гервиг и Ноя Баумбаха выйдет в кинотеатрах 21 июля. Тизер приоткрывает двери в мир Барби-Лэнда, где многочисленные Барби и Кены живут в розовых домах, ездят на кабриолетах и проводят время на пляже, катаясь на серфе или отдыхая на лежаках.

Зрители с явным нетерпением ждут премьеру

Пользователи считают, что фильм обязан получить кинопремию «Оскар» — как минимум за физиологическую деталь, показывающую, что когда Барби снимают обувь на каблуке, их ступня остается стоять на носочке, как и у кукол. До выхода картины больше трех месяцев, и комментаторы с большим любопытством ждут премьеру: «Это прозвучит безумно, но „Барби“ действительно мой самый ожидаемый фильм года», — пишут в соцсетях под трейлером. А некоторые сами мечтают оказаться в «розовом мире» и быть «перманентно счастливыми».

Поклонники, которые отмечали внешнее сходство Марго Робби и Эммы Маки, удивляются, что обе актрисы все же появятся на экране в одной ленте, и считают ситуацию «мемом, вышедшим из‑под контроля».

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