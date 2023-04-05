«Самый ожидаемый фильм года» и «заявка на „Оскар“»: зрители смотрят трейлер «Барби»

Пользователи считают, что фильм обязан получить кинопремию «Оскар» — как минимум за физиологическую деталь, показывающую, что когда Барби снимают обувь на каблуке, их ступня остается стоять на носочке, как и у кукол. До выхода картины больше трех месяцев, и комментаторы с большим любопытством ждут премьеру: «Это прозвучит безумно, но „Барби“ действительно мой самый ожидаемый фильм года», — пишут в соцсетях под трейлером. А некоторые сами мечтают оказаться в «розовом мире» и быть «перманентно счастливыми».