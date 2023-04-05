Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен снимется в мини-сериале Альфонса Куарона вместе с Кейт Бланшетт

Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ен, более всего известная по роли в сериале «Игра в кальмара», снялась в своем первом англоязычном проекте. Им стал мини-сериал Альфонсо Куарона «Disclaimer», сообщил Independent.
Чон Хо Ен сыграла в шоу вместе с двукратной обладательницей премии «Оскар» Кейт Бланшетт. Бланшетт исполнила роль тележурналистки и документалиста Кэтрин Рейвенскрофт. Чон Хо Ен досталась важная роль второго плана.
Сериал поставлен по одноименному роману Рене Найт, опубликованному в 2015 году. В нем рассказывалось о том, как Рейвенскрофт обнаружила на своем прикроватном столике интригующий роман овдовевшего писателя и поняла, что играет ключевую роль в истории, которую надеялась оставить далеко позади.
Сериал в настоящее время находится на стадии пост-продакшна. Дата его выхода пока не объявлена. Известно, что специально для съемок в «Disclaimer» Чон Хо Ен брала частные уроки английского языка.
«Я люблю бросать себе вызов. И пытаться хорошо говорить по-английски и одновременно хорошо играть было весьма непросто — возможно, даже слишком непросто. Но у меня есть это желание выводить себя на грань», — рассказала актриса.
Она добавила, что совершенствует свой английский язык постоянно, чтобы со временем для нее открылись новые возможности в индустрии. «Возможно, когда мне будет 40 или 50 и я буду говорить более свободно по-английски», — пояснила артистка.