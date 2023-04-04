Студия Illumination выпустит мультфильм «Шрек 5» и, вероятно, спин-офф об Осле

«Это не так уж сильно отличается от процесса, через который мы прошли с „Супер Марио“: вы смотрите на основные элементы, которые понравились зрителям, и делаете все возможное, чтобы отдать им дань. А затем усердно работаете над созданием сюжетных элементов и новых персонажей, которые перенесут вас в совершенно новые места», — заявил Меледандри.