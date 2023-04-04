Студия Illumination выпустит мультфильм «Шрек 5» и, вероятно, спин-офф об Осле

Анимационная студия Illumination выпустит пятую часть мультипликационной франшизы «Шрек» и, вероятно, ее спин-офф, посвященный другу главного героя — Ослу. Об этом сообщил Variety.
Над новыми проектами будет работать основатель компании Кристофер Меледандри, известный как продюсер «Ледникового периода», «Гадкого я», «Зверопоя» и «Тайной жизни домашних животных». Он намерен привлечь к «Шреку 5» оригинальный состав актеров.
«Это не так уж сильно отличается от процесса, через который мы прошли с „Супер Марио“: вы смотрите на основные элементы, которые понравились зрителям, и делаете все возможное, чтобы отдать им дань. А затем усердно работаете над созданием сюжетных элементов и новых персонажей, которые перенесут вас в совершенно новые места», — заявил Меледандри.
По его словам, переговоры с актерами уже проходят и они идут хорошо. Однако никаких сделок пока не заключено. «Мы ожидаем, что актерский состав вернется. <…> Актеры проявляют огромный энтузиазм относительно возвращения», — сказал Меледандри.
Продюсер отметил, что также работает над расширением франшизы «Тайная жизнь домашних животных». В данный момент он и его коллеги работают над «парой сценариев».
«Одна из историй, которые мы разрабатываем, включает в себя одного ключевого героя из первых двух фильмов, но представляет и новый набор персонажей. И еще одна история, наж которой мы работаем, — это ансамбль», — пояснил Меледандри.
Также Меледандри заявил, что «глубоко погружен в развитие» третьего мультфильма «Зверопой». Кроме того, он занимается новым проектом под названием «Миграция», над сценарием которого трудится автор «Белого лотоса» Майк Уайт и режиссер «Эрнеста и Селестины» Бенджамин Реннер.
«Миграция» расскажет о семействе уток, в котором потепление вызвало разлад. Отец семейства раздумал лететь на юг, решив остаться в Новой Англии, а его жена же настаивает на путешествии.
«Фильм очень красивый и обладает живописным качеством, которое сильно отличается от всего, что мы делали в Illumination. История рассказана с юмором и сердцем. Это удивительно человечная история с персонажами, которые кажутся очень близкими и в конечном итоге борются с проблемами, которые мы все понимаем», — поделился Меледандри.
Наконец, вместе с автором «Гадкого я» Пьером Коффином студия готовится выпустить два анимационных сериала — они выйдут в мае на платформе TikTok, а затем появятся на YouTube. Действие одного из них развернется в мире миньонов. Второе шоу же представит новую оригинальную историю.