Дональд Гловер: «This Is America» был задуман как дисс на Дрейка

«Было забавно [сочинять дисс]. Но потом я подумал, черт, эта хрень звучит сильно. И решил с ней поиграть. Так что игрался я долго, а потом рассказал идею Хиро [Оноде, режиссеру клипа к треку], и он ответил: „Угу, давай сделаем это“», — приводит слова Гловера издание NME. Музыкант объяснил, что диссил Дрейка, потому что тот переехал в Канаду.