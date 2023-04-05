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Дональд Гловер: «This Is America» был задуман как дисс на Дрейка

Илья Голубев
Сегодня в 18:03

Режиссер и музыкант Дональд Гловер, в мире музыки известный как Childish Gambino, признался в интервью GQ, что исполненный им хит 2018 года — «This Is America» — изначально должен был стать диссом на рэпера Дрейка.

«Было забавно [сочинять дисс]. Но потом я подумал, черт, эта хрень звучит сильно. И решил с ней поиграть. Так что игрался я долго, а потом рассказал идею Хиро [Оноде, режиссеру клипа к треку], и он ответил: „Угу, давай сделаем это“», — приводит слова Гловера издание NME. Музыкант объяснил, что диссил Дрейка, потому что тот переехал в Канаду.

Дональд рассказал также, что хотел отразить в треке текущее на тот момент состояние общества и культуры. «Для меня культура — это „сжатая“ информация. <…> Все, что нужно, — „сжать“ нужный момент», — считает он.

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