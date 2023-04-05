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В 2023 году в Москве построят еще шесть станций метро

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

В течение 2023 года планируется достроить шесть станций Московского метрополитена. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

В частности, должно завершиться строительство трех станций Люблинской (салатовой) линии. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Кроме того, планируется достроить участок Солнцевской (желтой) линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Готовность участка от «Рассказовки» до аэропорта Бочкарев оценил в 70%.

Последняя, шестая станция, где планируется закончить строительные работы, — «Потапово» Сокольнической (красной) линии.

1 марта в Москве запустили Большую кольцевую линию метро. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.

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Международный аэропорт Внуково
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Андрей Бочкарев
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