В 2023 году в Москве построят еще шесть станций метро

В течение 2023 года планируется достроить шесть станций Московского метрополитена. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
В частности, должно завершиться строительство трех станций Люблинской (салатовой) линии. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.
Кроме того, планируется достроить участок Солнцевской (желтой) линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Готовность участка от «Рассказовки» до аэропорта Бочкарев оценил в 70%.
Последняя, шестая станция, где планируется закончить строительные работы, — «Потапово» Сокольнической (красной) линии.
1 марта в Москве запустили Большую кольцевую линию метро. В эксплуатацию ввели девять последних станций кольца.