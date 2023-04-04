Однако однажды Барби в исполнении Марго Робби решает отправиться за пределы Барби-Лэнда. С какой целью героиня покидает родные места, трейлер не раскрывает. Вместе с Барби в реальный мир уезжает и Кен в исполнении Райана Гослинга.