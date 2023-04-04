На ютуб-канале Warner Bros. Pictures появился новый тизер-трейлер фильма Греты Гервиг «Барби», который выйдет в кинотеатрах 21 июля. Картина снята по сценарию Гервиг и Ноя Баумбаха.
Вместе кинематографисты решили рассказать о жизни в Барби-Лэнде — жизнерадостном мире, где живут куклы компании Mattel. Там едва ли не каждую девушку на улице зовут Барби. Кроме того, город населяют многочисленные Кены.
Последние нередко конкурируют с друг другом, особенно когда дело доходит до соперничества за внимание любимой Барби. В остальном куклы счастливо живут в своем очаровательном мире с розовыми песчаными пляжами и искусственными растениями.
Однако однажды Барби в исполнении Марго Робби решает отправиться за пределы Барби-Лэнда. С какой целью героиня покидает родные места, трейлер не раскрывает. Вместе с Барби в реальный мир уезжает и Кен в исполнении Райана Гослинга.
Помимо Робби и Гослинга в фильме приняли участие Америка Феррера, Кейт МакКиннон, Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Майкл Сера, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа, Шути Гатва, Никола Кохлан, Эмералд Феннелл, Ана Крус Кайне и Уилл Феррелл.
Над «Барби» работали оператор Родриго Прието, художница-постановщица Сара Гринвуд, дизайнер костюмов Жаклин Дюрран («Маленькие женщины», «Анна Каренина»), композитор Александр Деспла («Форма воды»).
Также в команде фильма — супервизор спецэффектов Глен Пратт, музыкальный супервизор Джордж Дракулиас и продюсеры Дэвид Хейман, Том Акерли, Робби Бреннер, Майкл Шарп, Джози МакНамара, Инон Крейз, Джулия Пистор, Ричард Диксон. Продюсером «Барби» также выступает Марго Робби.